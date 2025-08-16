Скидки
Рябыкин ответил на вопрос, как идёт взаимодействие Хартли с Радуловым в «Локомотиве»

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин ответил на вопрос о взаимодействии наставника ярославского клуба Боба Хартли с форвардом Александром Радуловым.

— «Локомотив» — чемпион, команда профессионалов. В первую очередь этот профессионализм идёт от лидеров, от того же Александра Радулова. Он прибыл на сбор в отличной форме, является примером для молодёжи. Каждый из нас в хоккее когда-то был ветераном. В 20 лет – один ритм тренировок и восстановления, в 35 – другой. Но с каждым голом работать приходится больше. Александр – лучший тому пример.

— У Хартли всегда особо трепетное отношение к ветеранам. Как идёт его взаимодействие с 39-летним Радуловым?
— Боб много лет работал в НХЛ, Александр много лет там играл. Такие опытные люди и профессионалы всегда находятся на одной странице. Система Хартли отлично знакома Радулову по НХЛ.

Вообще у Хартли и тренерского штаба были индивидуальные встречи с игроками. Начинаем большую работу в очень важном для ярославского хоккея сезоне, когда именно чемпион станет особым раздражителем для каждого соперника. Атмосфера в команде — отличная, настрой – максимальный, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

