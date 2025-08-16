Расписание матчей на Кубке Глинки/Гретцки — 2025 на 16 августа

Сегодня, 16 августа, в Брно (Чехия) и Тренчине (Словакия) пройдут заключительные матчи на Кубке Глинки/Гретцки с участием юниорских сборных. В игровой день турнира пройдут два матча — игра за третье место и финальная встреча за золотые медали турнира.

Расписание матчей на Кубке Глинки/Гретцки — 2025 на 16 августа (время — московское):

18:00. Канада U18 — Финляндия U18;

18:00. США U18 — Швеция U18.

Напомним, Кубок Глинки/Гретцки — ежегодный турнир по хоккею, который проводится в августе среди юниорских сборных команд (игроки не старше 18 лет). Не санкционирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ).