«Думали, что чуть ли не первым номером будет». Агент Шикина — об уходе вратаря из «Сочи»

Агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря Дмитрия Шикина, высказался о расторжении контракта вратаря и ХК «Сочи».

«Мы вообще не были в курсе, что клуб расторгнет с ним контракт. Думали, да и от руководства сигналы были, что Дмитрий чуть ли не первым номером команды будет, а по итогу такая ситуация. Для нас это стало неожиданным. Пока вариантов продолжения карьеры для Шикина нет, будем заниматься этим вопросом», — цитирует Черных «Матч ТВ».

33-летний Дмитрий Шикин выступал за «Сочи» на протяжении шести сезонов, проведя за команду 126 матчей. Также в КХЛ Дмитрий играл за «Амур», СКА, «Атлант», «Куньлунь Ред Стар», «Автомобилист» и «Витязь», за который выступал в сезоне-2024/2025. Всего в лиге хоккеист сыграл 280 матчей.