Форвард «Авангарда» Потуральски: я прекрасно понимаю всё, что от нас требует Буше

Комментарии

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски высказался о работе с главный тренером омского клуба Ги Буше.

– Вы как новичок уже успели осмыслить требования главного тренера?
– Да, мне повезло, что Ги Буше тоже из Северной Америки. Я прекрасно понимаю всё, что он от нас требует, но детали раскрывать не буду. На данном этапе тренер хочет выявить сильные стороны каждого игрока. Наши тренировки очень интенсивные, и если мы показываем хороший результат, то Ги Буше даёт нам больше времени на отдых и восстановление. Я думаю, что такая подготовка поможет нам держать тело в тонусе на протяжении всего сезона, — приводит слова Потуральски Metaratings.

