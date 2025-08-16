«Всё это противно, совсем перестали себя уважать». Фетисов — об участии россиян без флага

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов раскритиковал участие российских спортсменов без флага и гимна в международных соревнованиях.

«Мы уже совсем перестали себя уважать: выступаем без флага и гимна, на награждение выходим в какой-то чёрной форме. Не знаю, как другим, но мне всё это противно. А те, кто решил уехать и всех обманул, — давайте ещё сделаем их национальными героями. Зачем нам нужны уехавшие спортсмены? Не знаю, каким будет решение тех, кто за это отвечает, но мне это точно не нравится», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».