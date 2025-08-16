Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рябыкин — о «Локомотиве»: даже чемпионская команда, если остановится, потеряет позиции

Рябыкин — о «Локомотиве»: даже чемпионская команда, если остановится, потеряет позиции
Комментарии

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин рассказал о развитии системы подготовки хоккеистов ярославского клуба.

«Новый тренерский штаб «Локомотива» во главе с Бобом Хартли не сомневался, что чемпионы выйдут из отпуска в хорошей форме. Так и произошло, что подтвердили тесты.

Ещё одно впечатление – от глубины ярославской системы. Посмотрели в деле молодёжь из «Локо». Много интересных юниоров, которые при правильной работе обязательно состоятся.

Безусловно, мы вносим определённые и небольшие коррективы в игру команд ярославской системы. Прекрасно понимаем, что обязаны расти и идти дальше. Даже чемпионская команда, если остановится, потеряет свои позиции», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Рябыкин ответил на вопрос, как идёт взаимодействие Хартли с Радуловым в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android