Рябыкин — о «Локомотиве»: даже чемпионская команда, если остановится, потеряет позиции

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин рассказал о развитии системы подготовки хоккеистов ярославского клуба.

«Новый тренерский штаб «Локомотива» во главе с Бобом Хартли не сомневался, что чемпионы выйдут из отпуска в хорошей форме. Так и произошло, что подтвердили тесты.

Ещё одно впечатление – от глубины ярославской системы. Посмотрели в деле молодёжь из «Локо». Много интересных юниоров, которые при правильной работе обязательно состоятся.

Безусловно, мы вносим определённые и небольшие коррективы в игру команд ярославской системы. Прекрасно понимаем, что обязаны расти и идти дальше. Даже чемпионская команда, если остановится, потеряет свои позиции», — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.