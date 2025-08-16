Скидки
«Он не один в центре внимания». Генменеджер «Монреаля» — о Демидове

Генеральный менеджер «Монреаль Канаденс» Кент Хьюз высказался давлении на российского форварда Ивана Демидова.

«В случае с Иваном ему поможет то, что у нас целая группа молодых игроков, от которых болельщики ждут большого прогресса. От Судзуки ждут, что он станет первым за много лет, кто наберёт 100 очков. От Коула Кофилда ждут 40 голов.

От Хатсона – прорыва. От Слафковски – нового уровня игры. Так что у нас в команде есть целая группа молодых хоккеистов, от которых ждут многого, и Иван не в одиночку в центре внимания, как это бывает в некоторых клубах, куда новичок приезжает в роли «спасителя».

Большинство молодых игроков приходят в НХЛ с желанием доказать себе, семье и критикам, что они достойны этого уровня. Но когда они обретают уверенность и понимают, что им здесь место, происходит незаметный сдвиг – они начинают думать о победах», — приводит слова Хьюза сайт НХЛ.

