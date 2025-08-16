Скидки
Новичок «Авангарда» Потуральски рассказал, кто его больше всех впечатлил на предсезонке

Нападающий «Авангарда» Эндрю Потуральски заявил, что больше всего на предсезонке омского клуба его впечатлили голкипер Никита Серебряков и защитник Семён Чистяков.

– Кто из новых партнёров впечатлил вас больше всего на предсезонке?
– Наш вратарь Никита Серебряков. Он очень хороший игрок и невероятно позитивный парень. Я всегда стараюсь забивать ему на тренировках как можно больше. Также могу отметить Семёна Чистякова — он очень хорошо показывает себя на этой предсезонке. В целом я могу назвать огромный список игроков, которые впечатлили меня своей игрой. У нас собралась очень сильная команда, — приводит слова Потуральски Metaratings.

