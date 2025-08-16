Артюхин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина в Восточной конференции

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина в Восточной конференции.

«Я бы не сказал, что «Трактор» будет с отрывом сильнейшим в Восточной конференции в новом сезоне КХЛ. «Авангард» и «Металлург» составят серьёзную конкуренцию челябинцам. Нам стоит ожидать абсолютно плотную борьбу. Многое в лиге изменилось, было совершено большое количество громких трансферов, так что на Востоке будет интересно», – приводит слова Артюхина «Советский спорт».

18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина «Локомотивом» и финалистом «Трактором».