Вратарь «Трактора» Дриджер представил новый шлем

Новичок и вратарь «Трактора» Крис Дриджер представил новый шлем, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Напомним, голкипер пополнил состав «Трактора» 17 июня 2025 года. На драфте НХЛ 2012-го вратарь был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом «Оттава Сенаторз». Голкипер дебютировал в НХЛ за «Оттаву» в сезоне-2014/2015, проведя один матч. Большую часть сезона выступал в ECHL за «Эвансвиль Айсмэн». Через несколько лет права на вратаря были обменяны во «Флориду Пантерз», где в сезоне-2019/2020 Крис сыграл 12 матчей, в которых отразил 93,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,05.