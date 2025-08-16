Скидки
Шведский защитник Классон рассказал, почему решил перейти в «Динамо», а не в «Спартак»

Шведский защитник Классон рассказал, почему решил перейти в «Динамо», а не в «Спартак»
Комментарии

Шведский защитник московского «Динамо» Фредрик Классон рассказал, почему принял решение пополнить состав бело-голубых, а не «Спартака».

«У меня были переговоры со «Спартаком», был выбор между «Спартаком» и «Динамо». Но я хочу выиграть кубок здесь, я счастлив оказаться тут. Я выбрал «Динамо» по большей части из-за игроков, здесь много сильных хоккеистов.

То, что тренер [Алексей Кудашов] работает так долго, говорит о постоянстве и стабильности. В прошлом году команда дошла довольно далеко, и я думаю, что в этом сезоне у «Динамо» есть шанс выиграть титул», — цитирует Классона ТАСС.

Классон перешёл в «Динамо» 16 июня 2025 года. Ранее игрок обороны три года выступал за ЦСКА, с которым завоевал Кубок Гагарина в 2023 году.

Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Фредриком Классоном
