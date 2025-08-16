Скидки
Двукратный обладатель Кубка Гагарина: приглашение канадских тренеров — звонок клубам КХЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об увеличении количества канадских тренеров в клубах КХЛ.

— Как относитесь к тому, что в этом сезоне в КХЛ будут одновременно работать четыре канадских главных тренера?
— Стандарты тренерской работы, конечно, высокие. Вопрос, смогут ли эти тренеры показать себя. Кубок только один. И из четырёх канадских тренеров минимум три в следующем сезоне его не завоюют. Непонятно, какие будут последствия.

В любом случае нашему хоккею нужны квалифицированные кадры, их необходимо готовить. Приглашение в КХЛ четырёх канадцев — звонок о том, что клубы не могут найти подписать русских тренеров, которые могут дать результат. А канадцы уже чего‑то добивались, как, например, Хартли. Но всё равно нужно работать с нашими тренерами, чтобы была преемственность сильных специалистов, — цитирует Конькова «Матч ТВ».

