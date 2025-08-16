«Спартак» показал специальную форму для предсезонных матчей, сообщает пресс-служба красно-белых.

«Играть все контрольные матчи, а также Кубок мэра Москвы мы будем в новой предсезонной форме», — сказано в сообщении команды.

Сегодня, 16 августа, «Спартак» встретится с командой Всероссийской хоккейной лиги «Металлург» из Новокузнецка.

Отметим, что 20 августа запланирован контрольный матч «Спартака» в Москве с «Торпедо». С 28 по 31 августа спартаковцы завершат подготовку к новому сезону участием в Кубке мэра Москвы.

