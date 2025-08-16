«Сибирь» в овертайме одолела «Сокол» в товарищеском матче
В Новосибирске завершился товарищеский матч, в котором встречались местная «Сибирь» и «Сокол» из Красноярска. Победу со счётом 4:3 в овертайме одержал новосибирский клуб.
Товарищеские матчи (клубы)
16 августа 2025, суббота. 11:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
ОТ
Сокол
Красноярск
1:0 Фэрренс – 24:47 (5x3) 1:1 Яковлев (Шуйдин, Гавриленко) – 38:08 (3x5) 1:2 Колесников – 44:08 (5x4) 2:2 Широков (Яковлев) – 45:42 (5x5) 2:3 Скворцов (Казаков) – 49:37 (5x5) 3:3 Гоголев (Доминге) – 55:12 (5x5) 4:3 Пьянов (Бутузов) – 64:21 (4x3)
В составе победителей голы забили Дэвид Фэрренс, Сергей Широков, Павел Гоголев и Валентин Пьянов (в овертайме). В составе «Сокола» шайбы на свой счёт записали Егор Яковлев, Никита Колесников и Илья Скворцов.
Отметим, что новосибирская «Сибирь» следующий товарищеский матч проведёт на своём льду завтра, 17 августа. В соперниках — «Динамо-Алтай» из Барнаула.
Напомним, «Сибирь» начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги встречей с «Амуром» дома 7 сентября.
