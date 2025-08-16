«Сибирь» в овертайме одолела «Сокол» в товарищеском матче

В Новосибирске завершился товарищеский матч, в котором встречались местная «Сибирь» и «Сокол» из Красноярска. Победу со счётом 4:3 в овертайме одержал новосибирский клуб.

В составе победителей голы забили Дэвид Фэрренс, Сергей Широков, Павел Гоголев и Валентин Пьянов (в овертайме). В составе «Сокола» шайбы на свой счёт записали Егор Яковлев, Никита Колесников и Илья Скворцов.

Отметим, что новосибирская «Сибирь» следующий товарищеский матч проведёт на своём льду завтра, 17 августа. В соперниках — «Динамо-Алтай» из Барнаула.

Напомним, «Сибирь» начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги встречей с «Амуром» дома 7 сентября.