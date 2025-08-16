«Спартак» поместил нападающего Николая Голдобина в список отказов

Нападающий «Спартака» Николай Голдобин помещён в список отказов КХЛ, сообщает пресс-служба московского клуба. В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Действующий контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026.

Сегодня, 16 августа, «Спартак» встретится с командой Всероссийской хоккейной лиги «Металлург» из Новокузнецка. 20 августа запланирован контрольный матч «Спартака» в Москве с «Торпедо».