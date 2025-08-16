В московском «Динамо» впервые объяснили, пропустит ли Артём Михеев следующий сезон КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, пропустит ли нападающий Артём Михеев следующий сезон КХЛ.

— Думаю, что про Артёма было достаточно сказано. На данный момент статус такой – пока нет допуска от медицины. Вот и всё.

– Он пропускает сезон?

– Давайте идти по ступенькам. Сейчас всё равно идут эти медицинские тесты. Всё продолжается. Не хочу сейчас поднимать эту тему, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В минувшем сезоне 30-летний Михеев в общей сложности сыграл 80 матчей, в которых записал на свой счёт 13 шайб и девять результативных передач.