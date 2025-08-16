Скидки
Кудашов ответил, может ли кто-то из основы «Динамо» покинуть клуб в ближайшее время

Кудашов ответил, может ли кто-то из основы «Динамо» покинуть клуб в ближайшее время
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, может ли кто-то из основы бело-голубых покинуть команду в ближайшее время.

— Ситуация с потолком зарплат никак не влияла на коллектив и была интересна для вас. Для нас история с пробными контрактами существовала для того, чтобы разобраться в происходящей ситуации. Надо было начинать тренироваться, чтобы у нас все были в обойме и могли готовиться. Дальше работали по ходу ситуации.

– То есть вы не ждёте сейчас расставаний с кем-то из основных игроков?
– Нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

