Кудашов ответил, может ли кто-то из основы «Динамо» покинуть клуб в ближайшее время

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, может ли кто-то из основы бело-голубых покинуть команду в ближайшее время.

— Ситуация с потолком зарплат никак не влияла на коллектив и была интересна для вас. Для нас история с пробными контрактами существовала для того, чтобы разобраться в происходящей ситуации. Надо было начинать тренироваться, чтобы у нас все были в обойме и могли готовиться. Дальше работали по ходу ситуации.

– То есть вы не ждёте сейчас расставаний с кем-то из основных игроков?

– Нет, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.