Кудашов: хотелось бы иметь в «Динамо» семь пятёрок. Но сколько можем — столько держим

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил глубину состава у бело-голубых.

– Не боитесь повторения прошлогодней ситуации, связанной с глубиной состава?

– Какой прошлогодней ситуации?

– Когда лидеры получили травмы, но не было кем их заменить из-за отсутствия пространства под потолком?

– Понимаете: заявка у нас всё равно ограниченная. Если лидеры получат травмы, то больше всё равно не заявишь. У нас сейчас пять пятёрок. Может, даже чуть больше. Как ты можешь держать больше? Сколько можем – столько держим. Хотелось бы иметь семь пятёрок (смеётся). Две команды и безболезненно перекидывать игроков. Но мы сделали акцент, чтобы с минимальным количеством травм пройти сборы. Уделяем внимание именно профилактике травм, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.