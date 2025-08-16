Чистяков: Буше не ставил «Авангарду» ультиматум в духе «либо я, либо Ткачёв»

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков заявил, что главный тренер Ги Буше не ставил ультиматум клубу перед уходом форварда Владимира Ткачёва.

— Был ли от Буше именно ультиматум в духе «либо я, либо Ткачёв»?

— Нет, в такой форме не было. Это не был ультиматум. Скорее, он сказал: «Если вы хотите получить от меня всё, что я могу дать, а я отвечаю за тот хоккей, который вижу, и готов полностью раствориться в работе, строя игру команды именно так, как считаю правильным, — здесь нужно что-то решать. Мы не сможем работать, это будет мешать. Он (Ткачёв) будет требовать определённую роль, опираясь на свой статус, контракт, опыт и уровень мастерства, а я не смогу ему эту роль дать. Это не ультиматум, а данность. Если хотите, чтобы я работал на полную, — нужно искать выход. Если же готовы видеть от меня 50%, то можно было бы ничего не менять». В итоге мы пришли к такому решению, — цитирует Чистякова «ВсеПроСпорт».