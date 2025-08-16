Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В московском «Динамо» объяснили, зачем Никита Гусев подписывал пробный контракт с клубом

В московском «Динамо» объяснили, зачем Никита Гусев подписывал пробный контракт с клубом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, зачем Никита Гусев сначала подписал пробный контракт с клубом перед полноценным соглашением на один сезон.

– Удовлетворены работой на сборе нового вратаря Дмитрия Куликова?
– Скажу, что удовлетворён работой всех хоккеистов, тренеров и персонала. Как бы ни уменьшали нагрузки, но сборы всё равно получаются тяжёлыми для всех, потому что находимся вдали от дома. Работа на сборе – это рутина. Две недели день за днём – с утра до вечера тренируешься – и это надоедает и становится тяжело. Но все отнеслись с пониманием, все отработали хорошо.

– У вас все игроки в обойме и будут готовы к старту сезона?
– Все в обойме. Максим Комтуа приехал, не знаю, когда он начнёт играть. Посмотрим по его состоянию. Остальные все в обойме.

– По Никите Гусеву давно понимали, что он будет в команде, несмотря на вот тот статус с просмотровым контрактом?
– Да. Я же вам сказал: чтобы начать тренироваться – он должен был иметь документ на руках. А откладывать, чтобы он где-то готовился индивидуально в ожидании, когда он подпишет полноценный контракт, было неправильно. Поэтому так и было сделано.

– Его формой удовлетворены?
– Да. Такая же форма, как и в прошлом году. Всё лето он провёл в тренировках с игроками из НХЛ, где он живёт. Поэтому удовлетворён, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
«Динамо» сохранило свою главную звезду! Гусев повторил пример из НХЛ?
«Динамо» сохранило свою главную звезду! Гусев повторил пример из НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android