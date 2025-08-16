В московском «Динамо» объяснили, зачем Никита Гусев подписывал пробный контракт с клубом

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил, зачем Никита Гусев сначала подписал пробный контракт с клубом перед полноценным соглашением на один сезон.

– Удовлетворены работой на сборе нового вратаря Дмитрия Куликова?

– Скажу, что удовлетворён работой всех хоккеистов, тренеров и персонала. Как бы ни уменьшали нагрузки, но сборы всё равно получаются тяжёлыми для всех, потому что находимся вдали от дома. Работа на сборе – это рутина. Две недели день за днём – с утра до вечера тренируешься – и это надоедает и становится тяжело. Но все отнеслись с пониманием, все отработали хорошо.

– У вас все игроки в обойме и будут готовы к старту сезона?

– Все в обойме. Максим Комтуа приехал, не знаю, когда он начнёт играть. Посмотрим по его состоянию. Остальные все в обойме.

– По Никите Гусеву давно понимали, что он будет в команде, несмотря на вот тот статус с просмотровым контрактом?

– Да. Я же вам сказал: чтобы начать тренироваться – он должен был иметь документ на руках. А откладывать, чтобы он где-то готовился индивидуально в ожидании, когда он подпишет полноценный контракт, было неправильно. Поэтому так и было сделано.

– Его формой удовлетворены?

– Да. Такая же форма, как и в прошлом году. Всё лето он провёл в тренировках с игроками из НХЛ, где он живёт. Поэтому удовлетворён, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.