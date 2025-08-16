Скидки
Спунер, Меркли, Сомерби, Кареев и Попугаев пополнили состав «Шанхай Дрэгонс»

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с пятью хоккеистами, сообщает пресс-служба китайского клуба. Состав пополнили вратарь Андрей Кареев, защитник Дойл Сомерби, а также нападающие Райан Спунер, Ник Меркли и Никита Попугаев.

Прошлый сезон Спунер провёл в «Авангарде», за который сыграл 67 матчей, записав в свой актив 10 голов и 32 результативные передачи.

Попугаев сезон-2024/2025 проводил в «Ладе», с которой недавно расторг контракт. В его активе 38 игр и 20 (13+7) очков при показателе полезности «-5».

30-летний Кареев в прошлом сезоне провёл за «Витязь» 15 матчей, в которых одержал шесть побед с 92,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,21.

Дойл Сомерби в минувшем сезоне играл за «Куньлунь», где в 52 играх забил пять шайб и отдал девять результативных передач.

Ник Меркли ранее расторг контракт с «Автомобилистом» по соглашению сторон без выплаты компенсации. В прошлом сезоне на счету канадского легионера 66 матчей в КХЛ и 22 (12+10) очка.

