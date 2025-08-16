Кудашов: уверен, что Слепышев подпишет полноценный контракт с «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил о скором подписании полноценного контракта с форвардом Антоном Слепышевым.

– Можно ли утверждать, что Антон Слепышев, у которого прошлый сезон вышел скомканным по известным причинам, подпишет полноценный контракт?

– Уверен, что он получит контракт. Все игроки, которых сегодня вы видели на льду, будут с контрактами. Уверен в этом на 99%, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, форвард приостановил контракт с бело-голубыми 4 октября 2024 года, а возобновил игру 27 декабря. Всего 31-летний хоккеист провёл за «Динамо» 29 матчей, забросив пять шайб и отдав две результатные передачи.

Слепышев — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА (2019, 2022, 2023), серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в составе сборной России.