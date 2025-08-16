В «Динамо» назвали максимальное число игроков, которых клуб может отдать в аренду

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов назвал максимальное число игроков, которых клуб может отдать в аренду.

«У нас сейчас минимальное количество игроков. Если пройтись чисто по молодым игрокам, то картина такая: 2007 год – Прохоров и Лиъматов, который ещё не восстановился. 2006 год – Бондарь, Кол. 2005 год – Римашевский, Паталаха, Баклашёв. Будем давать возможность всем играть: где-то там, где-то здесь. Но максимум только один человек может поехать в аренду. Вы сами уже говорили про длину лавки. Вот она вся лавка, что есть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.