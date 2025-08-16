Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Динамо» высказался про исчезновение «Витязя» из КХЛ и про 22 клуба в лиге

Главный тренер «Динамо» высказался про исчезновение «Витязя» из КХЛ и про 22 клуба в лиге
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался про уход «Витязя» из КХЛ.

— Если говорить, достаточно ли 22 клубов для КХЛ, то мы с вами можем уйти в экономические рассуждения. Всё зависит от финансов. В Америке клуб собирает совсем другие деньги за одну игру на домашнем стадионе. Мы не можем сравнивать суммы. Платёжеспособность региона и людей в регионе – совершенно другая.

У нас однозначно хватит хоккеистов, чтобы открыть клубы в других местах России. Очень жаль, что такие города, как Новокузнецк, Пермь, Красноярск, не представлены в лиге. Но это уже не моя прерогатива. Это экономическая тема клубов, регионов и всей страны.

Конечно, мне обидно, что закрылся «Витязь». Столько времени клуб провёл, что уже привыкли. Это была самобытная команда. Очень много ребят проходили через них. Были времена, и когда клуб играл в плей-офф, и когда дрались, и когда плохо играли, и когда хорошо. Разные времена были. Всё равно это частичка истории.

– Вам не обидно, что в Подмосковье не осталось команд?
– Губернатор Московской области давно сказал, что регион не будет содержать профессиональные клубы. Это решение областных властей. А частные клубы в стране можно пересчитать по пальцам: «Краснодар», частично «Спартак» и «Акрон», что ли. Что здесь говорить. Если у вас есть деньги, то можете открыть команду и будет у нас команда в области, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
В «Динамо» назвали максимальное число игроков, которых клуб может отдать в аренду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android