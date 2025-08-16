Главный тренер «Динамо» допустил, что клуб может снова испытать проблемы на старте сезона

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов допустил, что клуб может снова испытать проблемы на старте сезона.

– Подведите итоги работы в Минске.

– Плановая работа, всё выполнили. Было много компонентов: физическая работа, много звеньевых сочетаний тренировали. И в первую очередь вспомнили прошлогоднюю работу, которую делали в конце сезона.

– В прошлом году, когда команда буксовала на старте сезона, вы говорили, что это может быть связано с предсезонной подготовкой, поэтому проанализируете и можете поменять на следующий год предсезонку. Что-то глобально поменяли?

– Поменяли, считаю, глобально, в том числе в сторону уменьшения нагрузок. Но всё равно сезон будет очень сложным, волнообразным. Возможно, опять будем входить в сезон дольше, чем хотелось бы. Посмотрим, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.