Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов рассказал, пошло ли на пользу молодому форварду его команды пребывание в Америке

Кудашов рассказал, пошло ли на пользу молодому форварду его команды пребывание в Америке
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, пошло ли на пользу форварду его команды Александру Кисакову пребывание в Северной Америке.

– Фредерик Классон в прошлом сезоне заблокировал больше 100 бросков в ЦСКА. Вы ждёте от него больше оборонительных действий, а не усиления большинства?
– Не на большинство. Но нельзя говорить, что есть домоседы, защитники сейчас стали универсалами. Просто у них чуть лучше получается определённый аспект игры.

– Три молодых защитника вернулись из аренды: Шараканов, Баклашёв и Паталаха. Как ребята встроились в команду?
– Всё нормально, ребята далеко не уезжали. До этого были с нами, сейчас через лагерь развития прошли. Это обыденная ситуация. Игры начнутся – всё покажут.

– Из Северной Америки также вернулся Александр Кисаков. Три года назад вы сетовали на его отъезд. Но в своём интервью он сказал, что не выжил бы в межсезонье под вашим руководством, потому что физически был не готов. Пошли ли ему три года на пользу как игроку? Стал ли он физически крепче? Какие от него ожидания?
– Однозначно он стал взрослее, крепче, набрался опыта в североамериканских лигах. Североамериканская лига лучшая в мире, что бы там ни говорили. Да, не всегда он тренировался с «Баффало», но в «Рочестере» был хорошим проспектом. Дальше уже всё зависит от него, как будет вливаться в коллектив, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Материалы по теме
Главный тренер «Динамо» допустил, что клуб может снова испытать проблемы на старте сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android