Кудашов рассказал, пошло ли на пользу молодому форварду его команды пребывание в Америке

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, пошло ли на пользу форварду его команды Александру Кисакову пребывание в Северной Америке.

– Фредерик Классон в прошлом сезоне заблокировал больше 100 бросков в ЦСКА. Вы ждёте от него больше оборонительных действий, а не усиления большинства?

– Не на большинство. Но нельзя говорить, что есть домоседы, защитники сейчас стали универсалами. Просто у них чуть лучше получается определённый аспект игры.

– Три молодых защитника вернулись из аренды: Шараканов, Баклашёв и Паталаха. Как ребята встроились в команду?

– Всё нормально, ребята далеко не уезжали. До этого были с нами, сейчас через лагерь развития прошли. Это обыденная ситуация. Игры начнутся – всё покажут.

– Из Северной Америки также вернулся Александр Кисаков. Три года назад вы сетовали на его отъезд. Но в своём интервью он сказал, что не выжил бы в межсезонье под вашим руководством, потому что физически был не готов. Пошли ли ему три года на пользу как игроку? Стал ли он физически крепче? Какие от него ожидания?

– Однозначно он стал взрослее, крепче, набрался опыта в североамериканских лигах. Североамериканская лига лучшая в мире, что бы там ни говорили. Да, не всегда он тренировался с «Баффало», но в «Рочестере» был хорошим проспектом. Дальше уже всё зависит от него, как будет вливаться в коллектив, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.