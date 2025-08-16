Столяров завершил игровую карьеру в 38 лет и присоединился к штабу Кудашова в «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что экс-форвард Геннадий Столяров завершил игровую карьеру в 38 лет и присоединился к тренерскому штабу бело-голубых.

– В тренерском штабе команды тоже произошли изменения. Общались ли вы с Вячеславом Козловым после его ухода?

– Конечно, общались, но о его ситуации он сам лучше расскажет. С уходом Вячеслава нам пришлось искать замену. Мы проанализировали ряд кандидатов и остановились на этом специалисте (Ильнуре Гизатуллине).

– Можете рассказать о нём?

– Мы отталкивались от результатов игры команды в большинстве. Анализировали, кто как работает. Рынок уже поделён, хорошо, что Ильнур освободился.

– С вами на льду работает ещё и Геннадий Столяров. Какова его роль?

– Приходят молодые тренеры. Геннадий завершил игровую карьеру и изъявил желание поучиться, связать будущее с тренерством. Не то чтобы у нас была вакансия, но мы обсудили с руководством клуба, что нам надо готовить молодых тренеров. На данный момент в системе у нас пять молодых тренеров. Это тоже часть процесса, чтобы не искать их на стороне. Молодая энергичная кровь – это хорошо, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.