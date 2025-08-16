Кудашов — о Комтуа: предложения из НХЛ у него были. Я был уверен, что он останется

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о новом контракте канадского нападающего Макса Комтуа с бело-голубыми.

– В какой момент поняли, что Максим Комтуа останется?

– Знал реакцию команд, с которыми он вёл переговоры в НХЛ. Предложения у Максима были. Но, наверное, немного не такие, как он ожидал. Был уверен, что Максим останется, потому что владел информацией, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, в конце июля 2025 года 26-летний канадский нападающий продлил соглашение с московским клубом ещё на один год.

В дебютном для себя плей-офф КХЛ канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл 62 встречи, где забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач. Помимо этого, на счету канадца 225 силовых приёмов, 61 блокированный бросок и 39 перехватов.