Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов — о Комтуа: предложения из НХЛ у него были. Я был уверен, что он останется

Кудашов — о Комтуа: предложения из НХЛ у него были. Я был уверен, что он останется
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о новом контракте канадского нападающего Макса Комтуа с бело-голубыми.

– В какой момент поняли, что Максим Комтуа останется?
– Знал реакцию команд, с которыми он вёл переговоры в НХЛ. Предложения у Максима были. Но, наверное, немного не такие, как он ожидал. Был уверен, что Максим останется, потому что владел информацией, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

Напомним, в конце июля 2025 года 26-летний канадский нападающий продлил соглашение с московским клубом ещё на один год.

В дебютном для себя плей-офф КХЛ канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В регулярном сезоне 26-летний форвард сыграл 62 встречи, где забросил 21 шайбу и отдал 29 результативных передач. Помимо этого, на счету канадца 225 силовых приёмов, 61 блокированный бросок и 39 перехватов.

Материалы по теме
Кудашов рассказал, пошло ли на пользу молодому форварду его команды пребывание в Америке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android