Спартак — Металлург Нк, результат матча 16 августа 2025, счёт 2:3, товарищеский матч

«Спартак» в Москве проиграл новокузнецкому «Металлургу» в товарищеском матче
В Москве завершился товарищеский матч, в котором встречались местный «Спартак» и «Металлург» из Новокузнецка. Волевую победу со счётом 3:2 одержал кузбасский клуб.

Товарищеские матчи (клубы)
16 августа 2025, суббота. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 Шалагин (Кодола) – 16:55 (5x4)     1:1 Иванов (Воробьёв) – 27:01 (5x5)     2:1 Яровой (Холодилин, Беляев) – 48:01 (5x4)     2:2 Горшков (Шалагин) – 49:38 (5x4)     2:3 Шабловский (Казаков, Курбатов) – 50:03 (5x5)    

В первом периоде Михаил Шалагин открыл счёт во встрече. На восьмой минуте второго периода Даниил Иванов восстановил равенство в счёте. В середине третьей двадцатиминутки Станислав Яровой вывел красно-белых вперёд, однако Александр Горшков и Владислав Курбатов спустя пару минут сделали счёт 3:2 в пользу гостей. Больше команды голов во встрече не забили.

Отметим, что 20 августа запланирован контрольный матч «Спартака» в Москве с «Торпедо».

