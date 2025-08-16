«Спартак» в Москве проиграл новокузнецкому «Металлургу» в товарищеском матче

В Москве завершился товарищеский матч, в котором встречались местный «Спартак» и «Металлург» из Новокузнецка. Волевую победу со счётом 3:2 одержал кузбасский клуб.

В первом периоде Михаил Шалагин открыл счёт во встрече. На восьмой минуте второго периода Даниил Иванов восстановил равенство в счёте. В середине третьей двадцатиминутки Станислав Яровой вывел красно-белых вперёд, однако Александр Горшков и Владислав Курбатов спустя пару минут сделали счёт 3:2 в пользу гостей. Больше команды голов во встрече не забили.

Отметим, что 20 августа запланирован контрольный матч «Спартака» в Москве с «Торпедо».