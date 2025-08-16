«Спартак» в Москве проиграл новокузнецкому «Металлургу» в товарищеском матче
Поделиться
В Москве завершился товарищеский матч, в котором встречались местный «Спартак» и «Металлург» из Новокузнецка. Волевую победу со счётом 3:2 одержал кузбасский клуб.
Товарищеские матчи (клубы)
16 августа 2025, суббота. 13:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 Шалагин (Кодола) – 16:55 (5x4) 1:1 Иванов (Воробьёв) – 27:01 (5x5) 2:1 Яровой (Холодилин, Беляев) – 48:01 (5x4) 2:2 Горшков (Шалагин) – 49:38 (5x4) 2:3 Шабловский (Казаков, Курбатов) – 50:03 (5x5)
В первом периоде Михаил Шалагин открыл счёт во встрече. На восьмой минуте второго периода Даниил Иванов восстановил равенство в счёте. В середине третьей двадцатиминутки Станислав Яровой вывел красно-белых вперёд, однако Александр Горшков и Владислав Курбатов спустя пару минут сделали счёт 3:2 в пользу гостей. Больше команды голов во встрече не забили.
Отметим, что 20 августа запланирован контрольный матч «Спартака» в Москве с «Торпедо».
Комментарии
- 16 августа 2025
-
16:30
-
16:08
-
15:51
-
15:37
-
15:19
-
15:00
-
14:40
-
14:29
-
14:27
-
14:25
-
14:19
-
14:15
-
14:06
-
14:04
-
13:58
-
13:53
-
13:39
-
13:34
-
13:22
-
13:18
-
12:50
-
12:37
-
12:21
-
12:01
-
11:43
-
11:22
-
11:05
-
10:44
-
10:25
-
10:03
-
09:41
-
09:18
-
09:00
-
08:29
-
08:08