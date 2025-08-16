Скидки
«Я не удивлён поведением «Спартака». Агент Голдобина — об уходе хоккеиста из клуба

«Я не удивлён поведением «Спартака». Агент Голдобина — об уходе хоккеиста из клуба
Комментарии

Агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего Николая Голдобина, высказался о решении «Спартака» отправить форварда в список отказов.

«Я не удивлён поведением «Спартака». Уже ничему не удивляюсь со стороны клуба. Что касается продолжения карьеры Николая, то на данный момент конкретики нет. Скажу так: в КХЛ нет клуба, который не хотел бы получить Николая в свой состав. Но сейчас уже заканчиваются сборы, многие клубы укомплектованы к сезону. К тому же я пока не понимаю, как можно будет уместить контракт Николая под потолком зарплат, не нарушая регламент КХЛ», — приводит слова Исакова «РИА Новости Спорт».

