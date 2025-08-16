Главный тренер «Сибири» оценил игру легионеров клуба в товарищеском матче с «Соколом»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после победы над «Соколом» (4:3 ОТ) в товарищеском матче оценил игру легионеров клуба.

«Наши иностранцы приехали чуть позже, чем планировали. Доминге не попал на рейс, перепутал даты. Главное, что он с нами и хорошо сегодня сыграл.

Дали иностранцам игровое время, чтобы через лёд набирали игровые кондиции. Поэтому, в отличие от прошлогодней игры с «Югры», не стали заявлять пять пятёрок. Я бы не сказал, что Приски и Фэрренс неудачно сыграли. В случае с первым голом позиционно не совсем правильно действовали. В тренировочном процессе над этим будем работать досконально. До турнира в Омске будем шлифовать моменты, которые нам понадобятся в сезоне.

Сделали из прошлого сезона выводы, когда был не самый хороший старт. Исходя из этого, а также проведённых тестов, сделали выводы, что нужно заложить функциональную базу уже сейчас. А на турнире в Омске делать акцент на игровых моментах.

Рассказова завтра увидим, также как и всю молодёжь, которая есть с нами на сборах. Гордеев тренируется, все медицинские показатели удовлетворительные. Есть определённые сроки, когда он сможет сыграть. Пока он тренируется не в полном контакте», — цитирует Епанчинцева пресс-служба «Сибири».