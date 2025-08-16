Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Сибири» оценил игру легионеров клуба в товарищеском матче с «Соколом»

Главный тренер «Сибири» оценил игру легионеров клуба в товарищеском матче с «Соколом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев после победы над «Соколом» (4:3 ОТ) в товарищеском матче оценил игру легионеров клуба.

Товарищеские матчи (клубы)
16 августа 2025, суббота. 11:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
ОТ
Сокол
Красноярск
1:0 Фэрренс – 24:47 (5x3)     1:1 Яковлев (Шуйдин, Гавриленко) – 38:08 (3x5)     1:2 Колесников – 44:08 (5x4)     2:2 Широков (Яковлев) – 45:42 (5x5)     2:3 Скворцов (Казаков) – 49:37 (5x5)     3:3 Гоголев (Доминге) – 55:12 (5x5)     4:3 Пьянов (Бутузов) – 64:21 (4x3)    

«Наши иностранцы приехали чуть позже, чем планировали. Доминге не попал на рейс, перепутал даты. Главное, что он с нами и хорошо сегодня сыграл.

Дали иностранцам игровое время, чтобы через лёд набирали игровые кондиции. Поэтому, в отличие от прошлогодней игры с «Югры», не стали заявлять пять пятёрок. Я бы не сказал, что Приски и Фэрренс неудачно сыграли. В случае с первым голом позиционно не совсем правильно действовали. В тренировочном процессе над этим будем работать досконально. До турнира в Омске будем шлифовать моменты, которые нам понадобятся в сезоне.

Сделали из прошлого сезона выводы, когда был не самый хороший старт. Исходя из этого, а также проведённых тестов, сделали выводы, что нужно заложить функциональную базу уже сейчас. А на турнире в Омске делать акцент на игровых моментах.

Рассказова завтра увидим, также как и всю молодёжь, которая есть с нами на сборах. Гордеев тренируется, все медицинские показатели удовлетворительные. Есть определённые сроки, когда он сможет сыграть. Пока он тренируется не в полном контакте», — цитирует Епанчинцева пресс-служба «Сибири».

Материалы по теме
«Сибирь» в овертайме одолела «Сокол» в товарищеском матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android