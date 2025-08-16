Скидки
Фетисов — об уходе Голдобина из «Спартака»: Жамнов не мог принять предвзятое решение

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы Вячеслав Фетисов прокомментировал решение «Спартака» отправить форварда Николая Голдобина в список отказов.

«Не знаю, в чём причина этого решения. Но знаю, что Алексей Жамнов предвзятых и неправильных решений принять не может. Что-то там, видимо, касается интересов команды», — приводит слова Фетисова ТАСС.

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Действующий контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026.

