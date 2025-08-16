«Принял ситуацию, назад не оглядываюсь». Дедунов — о своём обмене из СКА в «Сочи»

Нападающий Павел Дедунов прокомментировал свой обмен в «Сочи» из СКА. Контракт игрока с новым клубом будет действовать до 31 мая 2026 года.

– О вашем обмене в «Сочи» стало известно только 25 июля. Насколько это стало неожиданным для вас?

– Всё межсезонье ходили слухи, так что неожиданности не было. Два с половиной месяца эта история тянулась – с семьёй как будто на чемоданах сидели. В итоге всё решилось, двигаемся дальше. Это спорт: кто-то уходит, кто-то приходит, у всех свои взгляды. Принял ситуацию, назад не оглядываюсь.

– Как в целом оцениваете время, проведённое в СКА?

– Очень благодарен – и городу, и команде. За время игры в Санкт-Петербурге появилось много знакомств и в хоккее, и за его пределами. Это было крутое время, спасибо клубу за возможность жить и играть в таком городе.

– Когда сменилось руководство и тренерский штаб, вы поняли, что, скорее всего, придётся уходить?

– Можно сказать и так. Сначала пришли новые руководители, осмотрелись, а потом появилась информация, что многие ребята, в том числе и я, в команде не останутся. Сначала переживали, прикидывали варианты, а потом уже – как будет, так будет, – приводит слова Дедунова официальный сайт КХЛ.