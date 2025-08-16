Скидки
Рябыкин — о молодых игроках «Локомотива»: ни один юниор не останется незамеченным

Тренер «Локомотива» Дмитрий Рябыкин заявил, что главный тренер команды Боб Хартли будет предоставлять шансы юниорам системы «Локомотива».

– В прежние годы «Локомотив» иногда критиковали за консервативную политику в отношении молодёжи…
– 18 августа у нас контрольный матч с «Торпедо», лучшие юниоры получат шанс. Тем более что не все игроки основы избежали травм.

Всегда здорово, когда молодые растут и подпирают взрослый костяк. Именно такая конкуренция является оптимальной. При этом искусственно кого-то подтягивать смысла нет. Это, наоборот, идёт во вред молодым хоккеистам, приводит к неправильной самооценке.

В любом случае работающие лифты – один из принципов системы Хартли. Ни один юниор не останется незамеченным.

– Кого отметите из молодых?
– Знаете, это самое опасное дело. Молодые не всегда правильно оценивают появление своих имён в прессе. Сезон только начинается, у всех есть шансы, – приводит слова Рябыкина Russia-Hockey.

