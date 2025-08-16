Скидки
Хоккей Новости

10 167 зрителей посетили товарищеский матч «Сибири» с «Соколом» из ВХЛ в Новосибирске

Комментарии

Товарищеский матч, в котором встречались новосибирская «Сибирь» и «Сокол» из ВХЛ, посетили 10 167 зрителей, сообщает телеграм-канал КХЛ. Игра прошла сегодня, 16 августа, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Товарищеские матчи (клубы)
16 августа 2025, суббота. 11:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
ОТ
Сокол
Красноярск
1:0 Фэрренс – 24:47 (5x3)     1:1 Яковлев (Шуйдин, Гавриленко) – 38:08 (3x5)     1:2 Колесников – 44:08 (5x4)     2:2 Широков (Яковлев) – 45:42 (5x5)     2:3 Скворцов (Казаков) – 49:37 (5x5)     3:3 Гоголев (Доминге) – 55:12 (5x5)     4:3 Пьянов (Бутузов) – 64:21 (4x3)    

Это была первая игра «Сибири» в рамках текущих предсезонных сборов. В воскресенье, 17 августа, команда Вадима Епанчинцева на своём льду встретится с ещё одним клубом Всероссийской хоккейной лиги – «Динамо-Алтай».

Напомним, новосибирский клуб начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги встречей с хабаровским «Амуром» дома 7 сентября.

Новости. Хоккей
