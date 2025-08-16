10 167 зрителей посетили товарищеский матч «Сибири» с «Соколом» из ВХЛ в Новосибирске

Товарищеский матч, в котором встречались новосибирская «Сибирь» и «Сокол» из ВХЛ, посетили 10 167 зрителей, сообщает телеграм-канал КХЛ. Игра прошла сегодня, 16 августа, в Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Это была первая игра «Сибири» в рамках текущих предсезонных сборов. В воскресенье, 17 августа, команда Вадима Епанчинцева на своём льду встретится с ещё одним клубом Всероссийской хоккейной лиги – «Динамо-Алтай».

Напомним, новосибирский клуб начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги встречей с хабаровским «Амуром» дома 7 сентября.