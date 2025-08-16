«На прошлых успехах нельзя ехать». Майоров — об уходе Голдобина из «Спартака»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что уход нападающего Николая Голдобина из «Спартака» не скажется ни на команде, ни на самом хоккеисте. Ранее стало известно, что «Спартак» поместил форварда в список отказов.

«Это клуб решает, тренерский штаб. Я не знаю внутренних дел, но уверен, что решение было принято в интересах клуба и были основания с ним расстаться. Да, он внёс вклад в историю клуба. Но на прошлых успехах нельзя ехать: надо каждый день доказывать на льду и хотеть играть в «Спартаке». Жизнь и у Голдобина, и у «Спартака» на этом не остановилась, идём вперёд. Что-то забыли, что-то будут помнить», — приводит слова Майорова ТАСС.

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Действующий контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026.