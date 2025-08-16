Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«На прошлых успехах нельзя ехать». Майоров — об уходе Голдобина из «Спартака»

«На прошлых успехах нельзя ехать». Майоров — об уходе Голдобина из «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что уход нападающего Николая Голдобина из «Спартака» не скажется ни на команде, ни на самом хоккеисте. Ранее стало известно, что «Спартак» поместил форварда в список отказов.

«Это клуб решает, тренерский штаб. Я не знаю внутренних дел, но уверен, что решение было принято в интересах клуба и были основания с ним расстаться. Да, он внёс вклад в историю клуба. Но на прошлых успехах нельзя ехать: надо каждый день доказывать на льду и хотеть играть в «Спартаке». Жизнь и у Голдобина, и у «Спартака» на этом не остановилась, идём вперёд. Что-то забыли, что-то будут помнить», — приводит слова Майорова ТАСС.

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Действующий контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026.

Материалы по теме
«Я не удивлён поведением «Спартака». Агент Голдобина — об уходе хоккеиста из клуба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android