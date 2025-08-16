Скидки
Московское «Динамо» проведёт чествование Овечкина 22 августа

Московское «Динамо» проведёт чествование нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина 22 августа на «ВТБ Арене», сообщает пресс-служба бело-голубых.

«Уже в ближайшую пятницу в 16:00 вместе с вами мы будем чествовать легендарного хоккеиста и прославленного динамовца — Александра Овечкина. Воспитанник бело-голубых, обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен НХЛ станет почётным гостем нашего хоккейного праздника», — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

В апреле этого года Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу. Сейчас на счету россиянина 897 голов.

Овечкину 39 лет. Он является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/2013. Вместе с бело-голубыми Александр стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013-м.

