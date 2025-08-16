Скидки
Защитник «Сиэтла» Монтур высказался о приглашении в лагерь сборной Канады перед Олимпиадой
Защитник «Сиэтл Кракен» и сборной Канады Брэндон Монтур отреагировал на приглашение в летний лагерь национальной команды перед Олимпиадой 2026 года.

«Было приятно получить вызов. Думаю, что я хорошо сыграл на ЧМ, и теперь все знают, как я могу помочь команде. Получить признание – это здорово. И это ещё один шаг к тому, чтобы попасть в сборную. Но для этого нужно хорошо играть и добиваться успеха.

Я чувствовал, что могу попасть в состав на Турнир четырёх наций. К сожалению, этого не случилось. Но любому хоккейному болельщику приятно смотреть, как играет элита. Или даже элита элит. Это пробуждает в тебе желание стать часть этого. Жаль, что я не попал на тот турнир. Но я чувствую, что в этот раз у меня есть все шансы попасть в команду», – приводит слова Монтура официальный сайт НХЛ.

Защитник не играл за канадцев на Турнире четырех наций в феврале, однако выступил на чемпионате мира 2025 года, где провёл пять матчей и заработал 9 (2+7) очков при полезности «+5».

