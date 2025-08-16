«Со стороны Уфы это выглядело не очень». Артюхин — об уходе Ливо из «Салавата Юлаева»

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин прокомментировал уход канадского нападающего Джоша Ливо из «Салавата Юлаева». В среду, 13 августа, уфимский клуб объявил о расторжении контракта с хоккеистом по обоюдному согласию.

«Очень рад, что всё обошлось без скандалов. «Салават Юлаев» и Джош Ливо разошлись дружелюбно. В целом ситуация получилась достаточно непонятная. Уфа не по спортивным интересам поступила, но на бумаге вопросов нет. Со стороны «Салавата», на мой взгляд, это выглядело не очень», — приводит слова Артюхина «РБ Спорт».

Ранее хоккейное агентство Titan Sport сообщило, что канадец продолжит карьеру в челябинском «Тракторе».