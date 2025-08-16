Скидки
Четверо россиян вошли в сборную лучших игроков НХЛ первой четверти века

Сайт Национальной хоккейной лиги назвал сборную лучших игроков первой четверти века. В списке представлены лучшие хоккеисты, дебютировавшие в лиге после 1 января 2000 года. В список вошли четыре российских игрока: Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»), Павел Дацюк («Детройт Ред Уингз»), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»).

Вратари: Марк-Андре Флёри, Джонатан Куик.

Защитники: Дрю Даути, Виктор Хедман, Данкан Кит, Кейл Макар, Алекс Пьетранджело, Ши Уэбер.

Нападающие: Александр Овечкин, Патрис Бержерон, Сидни Кросби, Павел Дацюк, Леон Драйзайтль, Патрик Кейн, Анже Копитар, Никита Кучеров, Натан Маккиннон, Евгений Малкин, Коннор Макдэвид, Стивен Стэмкос.

