Сушинский — о Голдобине в списке отказов: КХЛ должна защищать ребят, нести ответственность

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил решение «Спартака» отправить форварда Николая Голдобина в список отказов.

«Я не знаю насчёт обоснованности, но сезон ещё не начался – Голдобин не мог плохо сыграть. Данное решение, видимо, было принято заранее, но в целом очень неприятная ситуация для игрока. Мне это доводилось почувствовать на себе. Думаю, что КХЛ должна нести ответственность за такие ситуации, защищать наших ребят», – приводит слова Сушинского «Советский спорт».

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Действующий контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026.