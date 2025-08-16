Быков — об уходе Ливо из «Салавата»: если с ним расстались, то на это были веские причины

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал уход канадского нападающего Джоша Ливо из «Салавата Юлаева». Ранее хоккейное агентство Titan Sport сообщило, что канадец продолжит карьеру в челябинском «Тракторе».
«В клубе «Салават Юлаев» всегда были и играли классные, квалифицированные иностранные хоккеисты. Если с этим игроком расстались, то на это были веские причины. Будем надеяться, что скаутская служба подберёт достойную замену этому хоккеисту», – приводит слова Быкова LiveResult.
Напомним, Джош Ливо был признан самым ценным игроком прошлого регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. 32-летний канадский форвард установил рекорд КХЛ по голам за регулярку (49 шайб) и стал вторым игроком в истории «Салавата Юлаева», набравшим 80 очков за сезон.