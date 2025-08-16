Скидки
Хоккейный агент высказался о переговорах Свеймена с «Бостоном» в 2024 году

Хоккейный агент высказался о переговорах Свеймена с «Бостоном» в 2024 году
Один из хоккейных агентов, работающих в НХЛ, оценил переговоры вратаря Джереми Свеймана с «Бостон Брюинз» в 2024 году. Тогда голкипер пропустил тренировочный лагерь «Брюинз», подписав восьмилетний договор на $ 66 млн только в начале октября.

«Я всегда буду делать то, что нужно для моего клиента, потому что работаю на него, но я также постараюсь дать ему лучший возможный совет. Если позиции сторон не слишком далеки друг от друга, не позволяйте гордости стать помехой. Идите навстречу команде, надирайте всем задницы на льду и заставьте её по-настоящему заплатить в следующий раз. Свейман всё ещё переживал из-за арбитража годом ранее. Я это понимаю, но всё же он не был полноправным первым номером, «Брюинз» использовали это против него», – приводит RG слова агента, пожелавшего остаться анонимным.

В минувшем сезоне 26-летний Свейман провёл 58 матчей и одержал 22 победы, отражая в среднем 89,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,11.

Два россиянина вошли в топ-5 лучших голкиперов НХЛ в 2030 году по прогнозу Daily Faceoff
