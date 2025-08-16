«Очень обрадовался такому шансу». Бучельников — о своём переходе в ЦСКА

Форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников прокомментировал свой переход в армейский клуб и поделился ожиданиями от предстоящего сезона. Напомним, 21-летний нападающий перешёл в ЦСКА в это межсезонье из «Витязя».

«У нас идёт важный этап. Надеюсь, мы все вместе пройдём его, с комфортом подготовимся к сезону и будем каждый раз побеждать на площадке.

Для меня было неожиданно, что так резко случился переход в ЦСКА. Услышал об этом от агента, очень обрадовался такому шансу. Раньше был знаком с Прохором Полтаповым и Колей Макаровым, а также с Колби Уильямсом, мы с ним вместе играли в «Адмирале» два года назад.

Ожидания от сезона самые высокие. Мы должны доказать всем и прежде всего себе, что достойны играть на высоком уровне и что каждую игру выходим как на последнюю, чтобы победить», — цитирует Бучельникова пресс-служба армейского клуба.