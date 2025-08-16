Канада U18 победила Финляндию U18 и стала бронзовым призёром Кубка Глинки/Гретцки

В чешском Брно завершился матч за третье место на международном турнире среди игроков до 18 лет — Кубке Глинки/Гретцки между сборными Канады U18 и Финляндии U18. Победу одержали канадские хоккеисты со счётом 3:0.
Заброшенными шайбами в составе Канады отметились Купер Уильямс, Итан Белчетц и Даксон Рудольф.
Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.
