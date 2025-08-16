Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канада U18 — Финляндия U18, результат матча 16 августа 2025 года, счет 3:0, Кубок Глинки/Гретцки

Канада U18 победила Финляндию U18 и стала бронзовым призёром Кубка Глинки/Гретцки
Аудио-версия:
Комментарии

В чешском Брно завершился матч за третье место на международном турнире среди игроков до 18 лет — Кубке Глинки/Гретцки между сборными Канады U18 и Финляндии U18. Победу одержали канадские хоккеисты со счётом 3:0.

Кубок Глинки/Гретцки . За 3-е место
16 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Канада U18
Окончен
3 : 0
Финляндия U18
1:0 Уильямс (Фицджеральд, Рудольф) – 05:27 (5x5)     2:0 Белчетц (Дюпон, Верхофф) – 34:44 (5x4)     3:0 Рудольф (Престон) – 57:46 (5x5)    

Заброшенными шайбами в составе Канады отметились Купер Уильямс, Итан Белчетц и Даксон Рудольф.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.

Турнирная таблица Кубка Глинки/Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android