Юниорская сборная США стала победителем Кубка Глинки/Гретцки, обыграв в финале Швецию

В Тренчине (Словакия) завершился матч финала международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки между национальными командами Швеции U18 и США U18. Победу одержали американские хоккеисты со счётом 5:3.

В составе сборной Швеции отличились Элтон Херманссон, Теодор Найтс и Элтон Херманссон. За американскую команду заброшенными шайбами отметились Леви Харпер, Ноа Дэвидсон, Джек Хекстолл, Никита Клепов и Ник Богас.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.