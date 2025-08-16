Скидки
Швеция U18 — США U18, результат матча 15 августа 2025 года, счет 3:5, Кубок Глинки/Гретцки

Юниорская сборная США стала победителем Кубка Глинки/Гретцки, обыграв в финале Швецию
Комментарии

В Тренчине (Словакия) завершился матч финала международного турнира среди игроков до 18 лет — Кубка Глинки/Гретцки между национальными командами Швеции U18 и США U18. Победу одержали американские хоккеисты со счётом 5:3.

Кубок Глинки/Гретцки . Финал
16 августа 2025, суббота. 18:00 МСК
Швеция U18
Окончен
3 : 5
США U18
1:0 Херманссон (Мейер, Элофссон) – 00:10 (5x5)     1:1 Харпер – 02:53 (5x5)     1:2 Дэвидсон (Хекстолл) – 03:57 (5x4)     2:2 Найтс – 06:28 (5x5)     2:3 Хекстолл (Зелински, Клепов) – 17:12 (5x4)     2:4 Клепов (Дэвидсон, Хекстолл) – 20:45 (5x4)     3:4 Херманссон (Хольмерц, Ким) – 37:58 (5x3)     3:5 Богас – 57:34 (5x4)    

В составе сборной Швеции отличились Элтон Херманссон, Теодор Найтс и Элтон Херманссон. За американскую команду заброшенными шайбами отметились Леви Харпер, Ноа Дэвидсон, Джек Хекстолл, Никита Клепов и Ник Богас.

Кубок Глинки/Гретцки начал проводиться c 1991 года (раньше он назывался Кубком мира среди юниоров и Тихоокеанским кубком и проходил в Японии). С 1997 года соревнования проходят в Чехии и Словакии, а с 2004 года они носят имя легендарного хоккеиста и тренера Ивана Глинки. В 2018 году к названию турнира было добавлено имя легенды канадского хоккея Уэйна Гретцки, и с тех пор право проведения турнира регулярно чередуется между Чехией/Словакией и Канадой.

Турнирная таблица Кубка Глинки/Гретцки
