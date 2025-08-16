Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей на Кубке Глинки/Гретцки — 2025 на 16 августа

Результаты матчей на Кубке Глинки/Гретцки — 2025 на 16 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 августа, в Брно (Чехия) и Тренчине (Словакия) состоялись заключительные матчи на Кубке Глинки/Гретцки с участием юниорских сборных. В игровой день турнира прошли два матча — игра за третье место и финальная встреча за золотые медали турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей на Кубке Глинки/Гретцки — 2025 на 16 августа:

Канада U18 — Финляндия U18 — 3:0;
Швеция U18 — США U18 — 3:5.

Таким образом, победителем турнира стала сборная США, серебряные медали достались шведским хоккеистам, а третье место заняла команда Канады.

Напомним, Кубок Глинки/Гретцки — ежегодный турнир по хоккею, который проводится в августе среди юниорских сборных команд (игроки не старше 18 лет). Не санкционирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ).

Турнирная таблица Кубка Глинки/Гретцки
Материалы по теме
Юниорская сборная США стала победителем Кубка Глинки/Гретцки, обыграв в финале Швецию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android