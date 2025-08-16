Сегодня, 16 августа, в Брно (Чехия) и Тренчине (Словакия) состоялись заключительные матчи на Кубке Глинки/Гретцки с участием юниорских сборных. В игровой день турнира прошли два матча — игра за третье место и финальная встреча за золотые медали турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей на Кубке Глинки/Гретцки — 2025 на 16 августа:

Канада U18 — Финляндия U18 — 3:0;

Швеция U18 — США U18 — 3:5.

Таким образом, победителем турнира стала сборная США, серебряные медали достались шведским хоккеистам, а третье место заняла команда Канады.

Напомним, Кубок Глинки/Гретцки — ежегодный турнир по хоккею, который проводится в августе среди юниорских сборных команд (игроки не старше 18 лет). Не санкционирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ).