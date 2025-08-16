В «Торпедо» ответили, обсуждали ли подписание Николая Голдобина

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков заявил, что в клубе не обсуждали возможность перехода нападающего Николая Голдобина. Напомним, сегодня, 16 августа, «Спартак» поместил хоккеиста в список отказов.

— Голдобин помещён в список отказов «Спартака», вам в «Торпедо» не хотелось с ним поработать?

— Думаю, что игроки такого уровня всегда будут востребованы в КХЛ. Пока с менеджментом клуба мы его кандидатуру не обсуждали, — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Действующий контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026.