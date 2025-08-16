Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Торпедо» ответили, обсуждали ли подписание Николая Голдобина

В «Торпедо» ответили, обсуждали ли подписание Николая Голдобина
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков заявил, что в клубе не обсуждали возможность перехода нападающего Николая Голдобина. Напомним, сегодня, 16 августа, «Спартак» поместил хоккеиста в список отказов.

— Голдобин помещён в список отказов «Спартака», вам в «Торпедо» не хотелось с ним поработать?
— Думаю, что игроки такого уровня всегда будут востребованы в КХЛ. Пока с менеджментом клуба мы его кандидатуру не обсуждали, — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Голдобин провёл за «Спартак» 74 матча, забросил 24 шайбы и сделал 43 результативные передачи. Действующий контракт 29-летнего нападающего с московским клубом был рассчитан до конца сезона‑2025/2026.

Материалы по теме
Что происходит в КХЛ этим летом? Теперь «Спартак» отказывается от лучшего бомбардира
Что происходит в КХЛ этим летом? Теперь «Спартак» отказывается от лучшего бомбардира
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android