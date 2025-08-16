Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Адмирал» подписал шведского нападающего Дмитрия Тимашова

«Адмирал» подписал шведского нападающего Дмитрия Тимашова
Аудио-версия:
Комментарии

«Адмирал» объявил о заключении контракта со шведским нападающим Дмитрием Тимашовым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона.

28-летний форвард родился на Украине, в раннем детстве переехал в Швецию, где и начал заниматься хоккеем. В 18 лет перебрался в Северную Америку. По итогам дебютного сезона в главной юниорской лиге Квебека Тимашов стал лучшим новичком, а после был задрафтован «Торонто Мэйпл Лифс».

Вместе с фарм-клубом «кленовых листьев» форвард выиграл Кубок Колдера. Всего в АХЛ провёл 264 игры, заработал 140 (53+87) очков.

В НХЛ Дмитрий дебютировал в сезоне-2019/2020, сыграл 39 матчей за «Торонто», где набрал 9 (4+5) очков, а также провёл ещё пять игр в составе «Детройт Ред Уингз». Спустя год он вернулся в Швецию, где играл в местном чемпионате и принял участие в Евротуре в составе «Тре Крунур».

В прошлое межсезонье Тимашов подписал контракт с «Сочи». За южан хоккеист сыграл 22 матча, набрал 4 (1+3) очка, а до дедлайна перебрался в чемпионат Швейцарии.

Материалы по теме
Официально
«Адмирал» расторг контракт с нападающим Владиславом Дюкаревым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android