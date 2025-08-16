«Адмирал» подписал шведского нападающего Дмитрия Тимашова

«Адмирал» объявил о заключении контракта со шведским нападающим Дмитрием Тимашовым. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два сезона.

28-летний форвард родился на Украине, в раннем детстве переехал в Швецию, где и начал заниматься хоккеем. В 18 лет перебрался в Северную Америку. По итогам дебютного сезона в главной юниорской лиге Квебека Тимашов стал лучшим новичком, а после был задрафтован «Торонто Мэйпл Лифс».

Вместе с фарм-клубом «кленовых листьев» форвард выиграл Кубок Колдера. Всего в АХЛ провёл 264 игры, заработал 140 (53+87) очков.

В НХЛ Дмитрий дебютировал в сезоне-2019/2020, сыграл 39 матчей за «Торонто», где набрал 9 (4+5) очков, а также провёл ещё пять игр в составе «Детройт Ред Уингз». Спустя год он вернулся в Швецию, где играл в местном чемпионате и принял участие в Евротуре в составе «Тре Крунур».

В прошлое межсезонье Тимашов подписал контракт с «Сочи». За южан хоккеист сыграл 22 матча, набрал 4 (1+3) очка, а до дедлайна перебрался в чемпионат Швейцарии.