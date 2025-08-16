Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Марун стал помощником тренера в «Маскегоне» из USHL

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Патрик Марун стал помощником тренера в «Маскегон Ламберджекс» из студенческой хоккейной лиги США (USHL), сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Я с нетерпением жду возможности работать с организацией-победителем и учиться у тренеров, игроков и руководства. Также очень рад помочь игрокам развиваться и выводить их на новый уровень», – приводит слова Маруна официальный сайт «Маскегона».

В конце минувшего регулярного чемпионата НХЛ форвард, выступавший за «Чикаго Блэкхоукс», завершил игровую карьеру. За 14 сезонов Марун сыграл более 1000 матчей в НХЛ с учётом плей-офф. Он брал Кубок Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2019 год) и дважды – с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2020, 2021).